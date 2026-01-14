Wohnquartier ZhK Cote d Azur

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ENTWURF EINES COTE D'AZUR
Luxusapartments im prestigeträchtig gestalteten Stadtteil Jomtien in Pattaya mit eigener Infrastruktur und 300 m vom Sandstrand entfernt. Der Komplex ist im Stil des französischen Essens gestaltet und schafft die Atmosphäre eines modischen französischen Resorts an der Côte d'Azur.
Der Komplex befindet sich auf einer geschlossenen Schutzfläche von 24.000 Quadratmetern. m mit vielen Pools und einem tropischen Garten, besteht aus sechs 8-stöckigen Gebäuden und umfasst 1308 prächtige Apartments. Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es Restaurants und Geschäfte.
Komplex geliefert: Ich Quartal 2020 Jahr.
INFRASTRUKTUR DES KOMPLEXEN:
VERZEICHNIS DES BEREICHS:
- zum Strand von Jomtien 7-10 Minuten zu Fuß, 3 Minuten mit dem Transportweg
- Speichern Sie 7-11 im Projekt ( Gebäude A )
- Wäsche 10 Minuten zu Fuß, 3 Minuten mit dem Transport
- zum nächsten Hypermarkt 10-12 Minuten auf der Strecke
- zur nächsten Schule - 10-12 Minuten mit dem Transport
- zum nächsten Markt - 12-15 Minuten mit dem Transport
Für die Bewohner des Komplexes wird ein kostenloser Shuttleservice zum Strand und zurück angeboten. Der Transport vom Projekt wird dreimal täglich versendet.
Abfahrtszeit: 10:30, 13:30, 16:00 Uhr.
EIGENTUMSFORMULAR: Auslandsquote einbehalten
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
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