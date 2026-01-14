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Wohnquartier ZhK Cote d Azur

Chiang Mai, Thailand
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$62,000
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ID: 3840
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Chiang Mai
  • Stadt
    Chiang Mai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

ENTWURF EINES COTE D'AZUR Luxusapartments im prestigeträchtig gestalteten Stadtteil Jomtien in Pattaya mit eigener Infrastruktur und 300 m vom Sandstrand entfernt. Der Komplex ist im Stil des französischen Essens gestaltet und schafft die Atmosphäre eines modischen französischen Resorts an der Côte d'Azur. Der Komplex befindet sich auf einer geschlossenen Schutzfläche von 24.000 Quadratmetern. m mit vielen Pools und einem tropischen Garten, besteht aus sechs 8-stöckigen Gebäuden und umfasst 1308 prächtige Apartments. Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es Restaurants und Geschäfte.  Komplex geliefert: Ich Quartal 2020 Jahr. INFRASTRUKTUR DES KOMPLEXEN:
  • Dachpool und Bar
  • 3 Poolbereiche ( Kinderbecken, Erwachsenenbecken, Wasserrutschen )
  • Pavillons zum Entspannen und Grillen 
  • offener Parkplatz
  • Sicherheits- und Videoüberwachung im Gebiet
  • Restaurant 
  • Empfang ( von 9 bis 18 Stunden )
  • Lounge / Bar 
  • Fitnessstudio
  • Sauna und Dampfbad
  • heißer und kalter Whirlpool
  • Kinderspielzimmer
  • Tischtennis 
  • Billard 
  • Computerraum / Bibliothek
VERZEICHNIS DES BEREICHS: - zum Strand von Jomtien 7-10 Minuten zu Fuß, 3 Minuten mit dem Transportweg - Speichern Sie 7-11 im Projekt ( Gebäude A ) - Wäsche 10 Minuten zu Fuß, 3 Minuten mit dem Transport  - zum nächsten Hypermarkt 10-12 Minuten auf der Strecke - zur nächsten Schule - 10-12 Minuten mit dem Transport - zum nächsten Markt - 12-15 Minuten mit dem Transport Für die Bewohner des Komplexes wird ein kostenloser Shuttleservice zum Strand und zurück angeboten. Der Transport vom Projekt wird dreimal täglich versendet.  Abfahrtszeit: 10:30, 13:30, 16:00 Uhr. EIGENTUMSFORMULAR: Auslandsquote einbehalten

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 52.0
Preis pro m², USD 2,356
Wohnungspreis, USD 122,500
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 32.0
Preis pro m², USD 2,594
Wohnungspreis, USD 83,000
Wohnungen Studio
Fläche, m² 24.5
Preis pro m², USD 2,618
Wohnungspreis, USD 64,000

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Chiang Mai, Thailand

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