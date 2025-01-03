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Wohnquartier Savia Fase II

Mijas, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Mijas
  • Adresse
    Calle Espuela

Über den Komplex

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Second phase of this new development of 3- and 4-bedroom townhouses featuring private gardens and fully fitted kitchens. It combines excellent communal areas with quality features in each home, making it an attractive option for those seeking a solid residential development. It is located in the new Hipódromo Mijas residential development, in a peaceful setting facing a Mediterranean pine forest. In addition, its location allows you to reach the beaches in less than ten minutes and offers convenient connections to Málaga Airport. Just a short distance away, approximately 800 metres, is the new Costa del Sol Park, a large green space with multiple activities and recreational areas.

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