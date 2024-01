Belgrad, Serbien

von €89,600

72 m² 1

Kapitulation vor: 2024

Bezirk Novi Beograd. Das Elite-Gebiet der Bejan-Haare befindet sich in der Nähe der Stadt auf dem prestigeträchtigen Luftwaffenstützpunkt von Belgrad, eine Minute von der Autobahn, 7 km vom Stadtzentrum und 10 Minuten vom Flughafen Nikola Tesla entfernt. Wohn- und Gewerbekomplex am Bezhanye mit einer Fläche von 65.000 m2. - 280 Wohneinheiten, 500 Parkplätze mit einer Schätzung der U-Bahn, 5500 m2 Bürogebäude, Wohnungen von 32-220 m2, 48 multifunktionale Stellen, bestehend aus Lameli -A, B, C, D1, D2, D3, D4 - der Abstand zwischen wird voraussichtlich fast 30 m betragen. Lameli A, B, C - kommen aus dem Keller, 5 Etagen und dem Stretchboden, Lamely D1, D2, D3, D4 - aus dem Keller, 3 Etagen. Preis pro m2 ab 2800 Euro/m2 + Mehrwertsteuer. Gasheizung. Klimaanlage - Multisplit-System. Implementierungszeitraum 12.2024. Infrastruktur: Geschäfte Grünflächen Unterkunft - Restaurants, Bars Annehmlichkeiten für Kinder große Anzahl von Parkplätzen In der Nähe des Komplexes befinden sich: Schule - 900 m Krankenhaus - 700 m Park - 500 m Stopp - 200 m Shop-300 m Markt-1900 m