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Neubauten zum Verkauf in Stadt Nisch

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Wohnanlage Nish
Wohnanlage Nish
Stadt Nisch, Serbien
von
€67,800
Fläche 57–64 m²
2 objekte 2
Kapitulation vor: 2023
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж / д Белград - Ниш Дом в котором застройщик предлагает квартиру находится в тихом спокойном районе городан, здесь не. Дом окружают красивые сады, район постепенно растраивается. недалеко от дома есть магазины, школа. К продаже предлагается двухкомнатные квартиры, площадью 56,5 кв м и . Она состоит из кухни- гостиной, спальни, ванной, балкона и коридора. Дом сдается с чистовым базовым ремонтом, есть выводы под установку электрических розеток, санулзел. При покупке квартиры оформляется ВНЖ Сербии. Процедура оформления ВНЖ займет 1-2 месяца.  
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