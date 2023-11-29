Stadt Nisch, Serbien

von €67,800

57–64 m² 2

Kapitulation vor: 2023

К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж / д Белград - Ниш Дом в котором застройщик предлагает квартиру находится в тихом спокойном районе городан, здесь не. Дом окружают красивые сады, район постепенно растраивается. недалеко от дома есть магазины, школа. К продаже предлагается двухкомнатные квартиры, площадью 56,5 кв м и . Она состоит из кухни- гостиной, спальни, ванной, балкона и коридора. Дом сдается с чистовым базовым ремонтом, есть выводы под установку электрических розеток, санулзел. При покупке квартиры оформляется ВНЖ Сербии. Процедура оформления ВНЖ займет 1-2 месяца.