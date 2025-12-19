  1. Realting.com
Neubau Häuser in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

Moskau
1
Oblast Moskau
1
Saburovo
1
Krasnogorsky District
1
Saburovo, Russland
von
$445,056
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 146–256 m²
13 Immobilienobjekte 13
Über das Dorf Das Hüttendorf "Saburovo Club" ist ein exklusives Business-Class-Projekt vom Entwickler "FGC", in einer malerischen Ecke der Region Moskau, 10 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Hochgeschwindigkeits-Freitagstraße. Das Dorf verbindet die moderne Architektur harmonisch mi…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Moskau, Russland
von
$498,699
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 16
Lage des Komplexes: Das LAKE Club House in Kapustinsky Park am Teich, wird Interesse Kenner der Stille und Privatsphäre, aber mit der Möglichkeit, im Zentrum der Ereignisse zu bleiben. Von den schlaflosen Autobahnen der Metropole ist die LAKE durch benachbarte Nachbarschaften, üppige Baumkro…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
