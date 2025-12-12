  1. Realting.com
Neubau Häuser in Moskau, Russland

Clubhaus ZK The LAKE
Clubhaus ZK The LAKE
Moskau, Russland
von
$476,469
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 16
Fläche 55–122 m²
6 Immobilienobjekte 6
Lage des Komplexes: Das LAKE Club House in Kapustinsky Park am Teich, wird Interesse Kenner der Stille und Privatsphäre, aber mit der Möglichkeit, im Zentrum der Ereignisse zu bleiben. Von den schlaflosen Autobahnen der Metropole ist die LAKE durch benachbarte Nachbarschaften, üppige Baumkro…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
54.6 – 71.1
466,049 – 513,619
Wohnung 3 zimmer
65.6 – 83.7
491,216 – 707,402
Wohnung 5 zimmer
121.8
895,532
Bauherr
ГК "ФСК"
