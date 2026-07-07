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Wohnungen mit Terrasse in Föderationskreis Sibirien, Russland

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Region Krasnojarsk
921
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 227 m²
Stockwerk 8/8
Zum Verkauf angeboten ein exklusives, geräumiges Zweizimmer-Apartment mit zwei offenen, schi…
$1,00M
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 9/10
Luxurious penthouse on Bytha! Sale of large space with elaborate layout: 4 bedrooms, hall, k…
$1,50M
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Immobilienangaben in Föderationskreis Sibirien, Russland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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