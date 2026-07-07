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Wohnungen am Meer in Föderationskreis Sibirien, Russland

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Region Krasnojarsk
921
15 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 18/25
Ich präsentiere Ihnen eine Elite-Wohnung in einem luxuriösen Wohnkomplex - Panorama Park. De…
$1,20M
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Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/8
Apartment with repair and furniture. The rooms are isolated. Passing kitchen. Open sea view.…
$85,127
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 6/9
Apartment in the lower part of the district, with developed infrastructure, shops, school an…
$94,141
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Value OneValue One
Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 8/9
$154,993
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/10
Die Wohnung ist groß mit Designerreparaturen und Möbeln. Zwei separate Zimmer und Küche. Mee…
$190,284
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Wohnung 6 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 6 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 6
Fläche 376 m²
Stockwerk 7/7
$1,35M
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 8/13
STATUS - QUARTERS, any mortgage is possible. Planned: kitchen-living room, bedroom, dressing…
$133,199
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Wohnung 6 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 6 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 6
Fläche 321 m²
Stockwerk 20/21
Two-level apartment located on the last 19/20 floors. Two levels with an area of ​ ​ 321.8 s…
$951,421
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 123 m²
Stockwerk 17/21
Drei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der neunzehnten Wohnanlage der Eliteklasse! Der Komplex …
$653,476
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Wohnung 4 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 4 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/4
Zu verkaufen Wohnung von 200 Quadratmetern, die eine ganze Etage in einem Apartment Club Hau…
$370,553
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Stockwerk 2/6
Spacious bright apartment in Sochi in one of the greenest neighborhoods in Bytha. The apartm…
$190,284
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Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
Es bietet ein 2-Zimmer-Apartment in einem neuen Haus in der Highland Street. Freie Anordnung…
$73,109
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/4
Three-bedroom apartment with an area of 75 sq.m. in a brick house. Apartment of non-standard…
$220,329
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 156 m²
Stockwerk 2/3
It is proposed for sale a 3-room, two-level apartment in a new house with a fenced area loca…
$380,568
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Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 7/10
For sale apartment with direct sea views. Located on the street Yana Fabrizius, floor 7, are…
$175,262
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Immobilienangaben in Föderationskreis Sibirien, Russland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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