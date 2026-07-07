Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Föderationskreis Sibirien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Föderationskreis Sibirien, Russland

;
Region Krasnojarsk
921
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/5
Apartments im Zentrum von Sotschi - Makarenko Bezirk. Zu Fuß die gesamte Infrastruktur eines…
$89,133
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 18/20
$529,977
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/10
One bedroom apartment on the street Donskoy, located on the 2/10 floor of a new monolithic h…
$110,165
Eine Anfrage stellen
Value OneValue One
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Föderationskreis Sibirien, Russland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen