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Wohnungen in Föderationskreis Sibirien, Russland

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Region Krasnojarsk
921
922 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Bijsk, Russland
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Bijsk, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/2
Wonderful apartment in a great city and area. Biysk
$97,379
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/4
Zu verkaufen ist eine 3-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 58,2 qm Designer-Renovieru…
$125,995
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
Renovierte Einzimmerwohnung im zentralen Bereich! Bezirk Mamaika, günstige Lage, 4-5 Minuten…
$97,996
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 15/25
Zentraler Bezirk von Sotschi. Einfach. Apartment, 2 Schlafzimmer und Wohnzimmer. Alle Materi…
$129,994
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/4
$104,995
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 76 m²
Stockwerk 8/12
Spacious apartment in the Central District of. Sochi. On a high floor with a chic view of th…
$210,314
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 12/12
Excellent 2-room apartment for sale in the Central District, in the Don microdistrict. The a…
$130,194
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 3/3
Adler. TOLLER PREIS!!!! Das Zentrum des Touristenortes liegt in der Nähe des North Adler Re…
$82,996
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 54 m²
Stockwerk 9/20
$229,990
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 5/17
Ausgezeichnete Wohnung zum Verkauf, neu renoviert, möbliert und ausgestattet in einem Busine…
$389,983
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Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/5
Apartment for sale in the Central District - New Sochi. The apartment is great for a couple …
$158,236
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 9/16
$94,996
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 5/16
LCD " Imperial " - 16-story residential complex of business class, located in the very cente…
$130,194
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/4
Zum Verkauf steht eine Dreizimmerwohnung im Zentrum des Feriendorfs Loo in der Stadt Sotschi…
$64,997
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 11/12
Zum Verkauf Wohnung in der Gegend von Bread Plant. Die Wohnung ist in 2 separaten Schlafzimm…
$185,277
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/8
Verkaufe eine europäische 2-Zimmer-Wohnung im 2. Stock eines 8-stöckigen Gebäudes. Gesamtflä…
$83,996
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Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 10/24
Stellen Sie sich vor, eine Wohnung im Zentrum von Sotschi zu kaufen, eine hohe Etage mit off…
$525,785
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Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/6
Zweizimmerwohnung zu verkaufen - 46,5 qm. m. in einem neuen Haus auf der Straße. Timiryazev.…
$105,995
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 79 m²
Stockwerk 8/11
Apartment in the pre-purity decoration in the new house. Planned: two bedrooms, a spacious k…
$200,299
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/11
$159,993
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 4/4
Verkauf einer Wohnung in der Gegend von Makarenko, st. Olimpiyskaya, 4/4-stöckiges monolithi…
$54,998
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 71 m²
Stockwerk 4/7
I imagine buying a great apartment in a draft version with the possibility of planning and m…
$299,447
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Wohnung 4 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 4 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 4
Fläche 275 m²
Stockwerk 15/16
Penthouses in Sochi are such a segment of the real estate market that definitely deserves at…
$3,00M
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 8/9
Ich biete zum Kauf eine Wohnung in bester Lage an! Im Sirius! Registrierung Sirius! Die best…
$229,990
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 7/8
Geräumige, helle Wohnung mit Designer-Renovierung zum Wohnen und Entspannen mit der ganzen F…
$184,992
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/3
$134,994
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Wohnung 2 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 2 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/5
Very comfortable apartment in the Norwegian style. Repair was done for themselves, very high…
$154,230
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/18
Atemberaubende Lage des Hauses, nahe am Meer. Das Hotel liegt im Goldenen Dreieck, neben dem…
$199,991
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Wohnung 3 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 3 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 4/5
$152,993
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Wohnung 1 zimmer in Evenkiysky Rayon, Russland
Wohnung 1 zimmer
Evenkiysky Rayon, Russland
Zimmer 1
Fläche 12 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen mit luxuriösem passivem Einkommen. „Musin-Puschkinskaja-Strahl“ Gepflegte Wohnunge…
$59,997
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Immobilienangaben in Föderationskreis Sibirien, Russland

mit Garten
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