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Wohnung mit Garten kaufen in Föderationskreis Sibirien, Russland

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Region Krasnojarsk
921
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Bijsk, Russland
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Bijsk, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/2
Wonderful apartment in a great city and area. Biysk
$97,379
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Immobilienangaben in Föderationskreis Sibirien, Russland

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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