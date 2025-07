Hüttendorf Saburovo Klab

Über das Dorf Das Hüttendorf "Saburovo Club" ist ein exklusives Business-Class-Projekt vom Entwickler "FGC", in einer malerischen Ecke der Region Moskau, 10 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Hochgeschwindigkeits-Freitagstraße. Das Dorf verbindet die moderne Architektur harmonisch mit Elementen des skandinavischen Stils und der Umweltfreundlichkeit von natürlichen Materialien, wie z.B. handgeformter Ziegel und Keramikblock. Hütten und Verbesserung Auf dem Gebiet des Dorfes, eine Fläche von 2,1 Hektar, gibt es Hütten mit einer Fläche von 128,9 bis 256 m2 auf Grundstücken von 5 bis 12 Hektar. Jedes Haus ist entworfen, um maximalen Komfort für seine Bewohner zu schaffen: geräumige Wohnzimmer mit der Möglichkeit, einen Kamin, hohe Decken und Panoramafenster, die natürliches Licht und ein Gefühl der Geräumigkeit bieten. Das Dorf ist mit der zentralen Kommunikation verbunden, einschließlich Strom, Wasserversorgung, Kanalisation und Gas. "Saburovo Club" bietet den Bewohnern Privatsphäre und Sicherheit: ein geschlossener Bereich mit Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und ein Videoüberwachungssystem garantiert Frieden und Sicherheit. Das Landschaftsgebiet umfasst einen eigenen Park mit Arboren und Grillplätzen, der ideale Voraussetzungen für die Entspannung in der frischen Luft schafft. Infrastruktur Die entwickelte Infrastruktur des Bezirks bietet alles, was für ein komfortables Leben erforderlich ist: in unmittelbarer Nähe befinden sich Kindergärten, Schulen, einschließlich der privaten internationalen Schule Die Internationale Schule von Moskau Rosinka, eine Musikschule und eine Kunstschule. Für Outdoor-Enthusiasten stehen Fußballschulen, Reitclubs, Skipisten und Fitnesscenter wie die World Class zur Verfügung. Die Einkaufs- und Unterhaltungszentren Otrada und Vegas bieten eine Vielzahl von Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Zugänglichkeit und Umwelt Dank seiner günstigen Lage, die Straße zur U-Bahn-Station “Pyatnitskoe Autobahn” dauert etwa 10 Minuten mit dem Auto, die einen schnellen Zugang zur Hauptstadt bietet. Umgeben des Dorfes mit grünen Bereichen, wie dem Mitinsky Forest Park und dem Arkhangelsk Estate, bietet saubere Luft und malerische Landschaften, wodurch eine Atmosphäre des Landlebens in der Nähe der Metropole. Weitere Optionen Eigentümer von Häusern in Saburovo Club können zusätzlich die Möglichkeit, einen stilvollen und funktionalen Carport zu installieren, die das Auto vor Ausfällung schützen und die Ästhetik des Hauses Raum erhalten. Projektbereitschaft Die erste Phase des Saburovo Club ist fertig. Sie können die Straße hinunter gehen und das Showroom Haus besuchen, wählen Sie Ihr Lieblingshaus und buchen Sie es.