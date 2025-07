Klubhaus ZK The LAKE

Lage des Komplexes: Das LAKE Club House in Kapustinsky Park am Teich, wird Interesse Kenner der Stille und Privatsphäre, aber mit der Möglichkeit, im Zentrum der Ereignisse zu bleiben. Von den schlaflosen Autobahnen der Metropole ist die LAKE durch benachbarte Nachbarschaften, üppige Baumkronen und eine silberne Wasseroberfläche geschützt. Lage in der Nähe des Wassers ermöglicht es Ihnen, die innere Energie schnell aufzufüllen. Das höchste Niveau an Architektur, Innen- und Ingenieurwissenschaften trifft auf die anspruchsvollsten Ideen, was ein Haus sein sollte. Das macht den See zu einem echten Ort der Macht. Zugänglichkeit des Verkehrs: Nur 4 Minuten von Sviblovo. 12 Minuten vom Botanischen Garten. Zu TTK 9,2 km und 10.1 km zum Gartenring Interne Infrastruktur: Die Welt des Stils und der Eleganz beginnt mit der Grand Lobby. Sie scheinen eine andere Welt zu betreten, und Sie wollen aufhören, einen detaillierten Blick auf diesen herrlichen Raum. Hohe fünf Meter Decken eilten nach oben und fügte dem Raum feierlich hinzu. Die Sonne strahlt durch die Glasfenster. Am Haupteingang befand sich ein Mailroom. In diesem separaten Raum mit Postfächern ist es bequem, Korrespondenz zu sammeln und zu verlassen. Senden und empfangen Sie die Pakethilfe freundliche Concierges. Es gibt nur einen Clubbereich für Einwohner. Es umfasst Coworking und Kinderspielzimmer. Der zweite Abschnitt verfügt über funktionale Zimmer: ein Rollstuhl, ein Zimmer mit “sauberen Beinen”, ein Badezimmer. Alle Eingänge befinden sich auf Bodenebene - das ist das Prinzip der barrierefreien Umgebung. Das System “Smart Building” arbeitet im ganzen Haus und “ kommuniziert” mit dem Bewohner mit der Anwendung auf dem Smartphone. Leser antworten nicht nur auf die elektronische Schlüsselkarte, sondern auch auf den Tag im Smartphone des Mieters. Für die Tatsache, dass der Hausbereich bittet das Auge zu jeder Zeit des Jahres sind Gärtner, für Spiegelböden und Sauberkeit in den Räumlichkeiten - Angestellte. Sicherheit in Einrichtungen dieser Klasse sollte oben sein. In The Lake wird sie von einer Vielzahl von Sicherheitskameras genau überwacht. Im Falle von Notfällen oder der Verhinderung von unangenehmen Vorfällen wird ein Sicherheitsbeamter ein schnelles Antwortteam anrufen. Notfalldienste arbeiten auch rund um die Uhr und reagieren sofort. Feedback ist innerhalb von 10 Minuten garantiert, so dass Sie das Problem in Engineering-Systemen für eine lange Zeit nicht aufstellen müssen.