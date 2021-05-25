  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Primorskoe gorodskoe poselenie
  4. Hüttendorf Sosnovyj plaz

Primorskoe gorodskoe poselenie, Russland
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Rajon Wyborg
  • Stadt
    Primorskoe gorodskoe poselenie

Über den Komplex

Grundstück im vorbereiteten Dorf in der Nähe des Pioneer See und direkt neben dem Wald!

Ort:
100 km vom CAD
→ Das Grundstück befindet sich im Stadtteil Vyborg von LO, im fertigen Hüttendorf "Pine Beach", am Sandstrand des Sees Pioneer, umgeben von Reliktwäldern und der Natur des Karelian Isthmus.
→ In den nächsten Siedlungen von Yermilovo und dem Roten Tal, 10 Minuten mit dem Auto, gibt es alles, was Sie brauchen: der Magnit-Geschäft, Kindergärten, Kindergärten und Schulen, Cafés, Postämter und Banken, ein Krankenhaus, eine Krankenstation, der Tempel der Ersten Höchsten Apostel Petrus und Paul.

Technik und Infrastruktur:
Strom 15 kW (unter 861 Auflösungen)
Zentrale Wasserversorgung (in mehreren Bereichen)
Internet
BCP mit Fassadenzaun
→ Weite Straßen - Asphaltkrümel, offenes Entwässerungssystem
→ Gebiet für Erholung am Ufer des Sees

Kaufbedingungen:
→ Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen
→ Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Zinsfrei für die ersten 9 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion;
Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche
→ Zusätzliche Vorteile für Käufer aus Regionen

Garantie:
→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente
→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.
→ Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website

Brauchen Sie eine kleinere oder größere Fläche? Rufen Sie uns jetzt an und wir holen es für Sie von unseren Seiten!
5 Gebäudebereiche in LO
→ Umgebungen von Wäldern und Seen
→ Kauf direkt vom Eigentümer der Website


Hausbesitz Nr. 26 ist möglich. Cadastralnummer: 47:01:1314001:1988

