Wohnquartier Palma Dzhumeyra

Palm Jumeirah ist eine moderne Wohnanlage in einer malerischen Ecke von Nordzypern. Ort: Boaz.Zum Verkauf gibt es Studios und Apartments 1 + 1, Wohnungen 2.Das Hotel liegt 100-200 m vom Sandstrand mit ausgestatteter Infrastruktur, sanfter Eingang zum Wasser und Sandstrand.Der Apartmentkomplex bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge.Der Komplex besteht aus 7 Häusern. Voll ausgestattete Wohnung umgeben von Gärten und Pools und kostenlosen Parkplätzen.Viel Aufmerksamkeit im Komplex wird auf das schicke Pool- und Landschaftsdesign, das die Form eines riesigen Palmenbaums bildet, der das Wahrzeichen dieses Komplexes ist! Da sich der Palm Jumeirah-Komplex in unmittelbarer Nähe zum Laguna-Komplex befindet und die Komplexe eines Entwicklers, Bewohner und Gäste des Komplexes die Infrastrukturen beider Komplexe ohne Einschränkungen nutzen können, ist dies ein modernes Fitnessstudio, ein Restaurant, ein Wasserpark sowie alle anderen sozialen Zonen.Bereitschaft des Komplexes - Juli 2025.. Zahlungsplan:1000 CU - Anzahlung 30% - erste Zahlung 70% - bis 84 Monate. Zinsfreie Raten2 OPTION 75% - erste Rate 75% Cashback 6% bis bereit (2025) 2,5 Jahre auf den gezahlten Betrag (entweder bezahlt oder zurückgezahlt) 25% - auf die Bereitschaft der Wohnung zuschlag aus den Kosten Und garantierte Miete für 3 Jahre bei 8% pro Jahr /3 OPTION 40% - erste Rate 20% Raten ohne % bis Bereitschaft (2025) 2,5 Jahre 24% - übertragen auf den Entwickler für drei Jahre unter Leasing, der Kunde zahlt nichts / der Entwickler zahlt unabhängig von der Miete 16% des verbleibenden Betrags ohne Zinszuschüsse für ein Jahr (12 Monate) /Wohnungen sind mit schlüsselfertigen Reparatur gemietet: - Badezimmer mit Sanitär und alle Zubehör - Einbauküche (ohne Maschinen) - Klimaanlage - Fliesen, Laminat, Innentüren - lackierte Wände.