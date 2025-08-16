Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Birżebbuġa
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Birzebbuga, Malta

7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Haus am Stadtrand von birzebbuga Schöne Garage 3/4 Schlafzimmer Große Küche, die zu einer Te…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante Unconverted Birzebbuga Stadthaus befindet sich in der Nähe einer hübschen B…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Block für Entwicklung in Birzebbugia. 24 x 62 Fuß ( 72 Fuß inklusive Hof)
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3 lager für develpment in Birzebbugia
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 170 m2 großes Reihenhaus in der Nähe der Kirche wird unkonvertiert verkauft. Es besteht …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
Townhouse in Birzebbuga für Entwickler.•70x19 Füße•4 plus eine Fläche•mit schöner Aussicht s…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Birzebbuga, Malta
Reihenhaus
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Corner Stadthaus braucht Umbau 80m2 Grundstücksgröße Luftraum Yard Neben Meerblick Nur 2 Min…
Preis auf Anfrage
