  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Hamrun
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Hamrun, Malta

11 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Nur wenige Minuten von allen Annehmlichkeiten entfernt Die Immobilie ist derzeit nicht konve…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Großes 3-Doppel-Schlafzimmer-Stadthaus in einer traditionellen zentralen Gegend von Malta et…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse In bester Lage in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Küche/Dining mit Zugang zum Hin…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Das restaurierte Altstadthaus befindet sich Hamrun. Alle traditionellen Merkmale eines alten…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Charmantes Townhouse in einer Prime Location Dieses wunderschön gepflegte Stadthaus bietet …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein geräumiges Stadthaus befindet sich in einer ruhigen Wohngegend Hamrun. Die Unterkunft um…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Dieses Eck-Stadthaus in Santa Venera bietet einen komfortablen Wohnraum mit zwei Schlafzimme…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses charmante Stadthaus, eingebettet in der malerischen Stadt Hamrun, bietet die perfekte…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses Stadthaus in Hamrun ist die perfekte Gelegenheit Mit 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese erstaunliche Immobilie erstreckt sich über 3 Etagen mit eigenem Luftraum rund 135 qm f…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Hamrun, Malta
Reihenhaus
Hamrun, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 4-Zimmer-Stadthaus in Hamrun. Diese Unterkunft verfügt über 10 Zimmer, darunter 2 Bäder,…
Preis auf Anfrage
