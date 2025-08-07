Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Anlageimmobilien in Region Gozo, Malta

Investition in Zebbug, Malta
Investition
Zebbug, Malta
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses seltene unumgesetzte Palazzo in Zebbug bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine Res…
Preis auf Anfrage
Investition in Kercem, Malta
Investition
Kercem, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Doppelfront PALAZZO im Zentrum des malerischen Dorfes Kercem, nur wenige Minuten von der Hau…
Preis auf Anfrage
