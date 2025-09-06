Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Sliema
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Sliema, Malta

Stadthaus Löschen
Alles löschen
15 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 3-Zimmer-Stadthaus in einer erstklassigen Gegend in Sliema sehr zentral und in der Nähe …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmantes Eckhaus mit modernen Upgrades Diese traditionelle Ecke UCA Sliema Stadthaus, nah…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Unconverted Townhouse in Sliema befindet sich direkt an der Dingli Street, mit einer Eingang…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Sliema Konvertierte Stadt Haus - zentrale Lage - Voll möbliert - eigene Dach - Hinterhof•Woh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
SLIEMA - Ein Stadthaus befindet sich in einer der attraktivsten, gut gelegenen, nach Wohnstr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Selten zu finden. Immaculately gehalten Townhouse fertigte hohe Standards der Verarbeitung a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
UCA AREA - Ein beeindruckendes, 500 qm Stadthaus im Herzen von Sliema. Dieses schöne Familie…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, charmantes Stadthaus auf 3 Etagen, mit Blick auf 2 Straßen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Eine lohnenswerte Gelegenheit, ein authentisches Doppelhaus in Sliema zu kaufen, das in den …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet in einer der renommiertesten Straßen von Sliemas bietet diese seltene Gelegenhei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein hochkonvertiertes Sliema Townhouse mit einer schönen Fassade, die originelle Merkmale wi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr fertiges Townhouse, in dieser viel gesuchten ruhigen Gegend in Sliema. Die Unterkun…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses luxuriöse umgebaute 3-Zimmer-Stadthaus, im Herzen von Sliema gelegen, ist nur wenige …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Ein Stadthaus in einer ruhigen Wohngegend in Sliema (Savoy Bereich), dieses geräumige Drei-Z…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Sliema - Doppel-Front, Eck-Stadthaus, unkonvertiert. Grundstücksfläche von 170m2, Fassadenbr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen