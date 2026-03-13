  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Vilnius
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Vilnius, Litauen

wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Vilnius, Litauen
von
$138,045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 1
"Prūsų namai is a housing project in Vilnius with more than 300 residential and commercial buildings. Located between Trakai and Vilnius, with all the necessary infrastructure, the houses allow you to visit historical sites and lakes and reach the modern life of Vilnius city centre in less t…
Bauherr
PRUSU NAMAI
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen