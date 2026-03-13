  1. Realting.com
  Litauen
  Vilnius
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Vilnius, Litauen

Wohnviertel Prūsų namai
Vilnius, Litauen
von
$118,602
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Häuser in Vilnius von 67 bis 200 qm mit Grundstücken bis 22 Hektar"Prusu Namai" ist eine Siedlung in der Stadt Vilnius, die mehr als 300 Wohn- und Gewerbeeinheiten umfasst. Die zwischen Trakai und Vilnius gelegenen Häuser und Infrastrukturen können historische Orte und Seen besuchen sowie da…
Bauherr
PRUSU NAMAI
