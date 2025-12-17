  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Rajongemeinde Vilnius, Litauen

Wohnviertel Zemuogiu namai
Wohnviertel Zemuogiu namai
Bajorai, Litauen
von
$488,795
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 172 m²
2 Immobilienobjekte 2
Häuser für hochwertiges Wohnen!Hier genießen die Bewohner die frische Luft, die Umgebung von Wäldern und Grün, sowie die Möglichkeit, schnell und bequem das Zentrum von Vilnius zu erreichen.Žemuogių namai ist eine schöne und gemütliche Wohnanlage von vier Häusern in einer ruhigen Gegend, weg…
Wohnviertel Liepu aleja
Wohnviertel Liepu aleja
Lindiniskes, Litauen
von
$434,740
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 159 m²
4 Immobilienobjekte 4
"Liepų alėja" ist ein schönes und gemütliches Wohnviertel in einer ruhigen Gegend, in der Nähe des Waldes, wo Sie die Ruhe der Natur und der frischen Luft genießen können. Das Viertel ist für diejenigen geschaffen, die einen ruhigen Ort suchen, um von der Natur umgeben zu leben, aber gleichz…
