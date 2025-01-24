  1. Realting.com
Wohnquartier Zemuogiu namai

Bajorai, Litauen
$488,795
$2,842/m²
ID: 32840
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.11.25

Standort

  • Grundstück
    Litauen
  • Region / Bundesland
    Bezirk Vilnius
  • Nachbarschaft
    Rajongemeinde Vilnius
  • Dorf
    Bajorai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    1
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Haus
Fläche, m² 171.5
Preis pro m², USD 2,850
Wohnungspreis, USD 488,795

Standort auf der Karte

Bajorai, Litauen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
