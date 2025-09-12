Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Rieses seniunija
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Rieses seniunija, Litauen

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 612 m² in Kalinas, Litauen
Gewerbefläche 612 m²
Kalinas, Litauen
Fläche 612 m²
Stockwerk 1
VERKAUF 612 KNOWLEDGE M. ADMINISTRATIVE / PRODUKTION / STORAGE BUILDINGS FÜR MEDICAL G. 7, C…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 612 m² in Kalinas, Litauen
Gewerbefläche 612 m²
Kalinas, Litauen
Fläche 612 m²
Stockwerk 1
VERKAUF 612 KNOWLEDGE M. ADMINISTRATIVE / PRODUKTION / STORAGE BUILDINGS FÜR MEDICAL G. 7, C…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen