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Gewerbeimmobilien in Rajongemeinde Prienai, Litauen

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6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 340 m² in Skuige, Litauen
Gewerbefläche 3 340 m²
Skuige, Litauen
Fläche 3 340 m²
Stockwerk 1
SICHERHEIT IN DER PRAXIS DER MILITÄTSPREISE Das Grundstück von 1,8 ha wird verkauft und der …
$274,633
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Gewerbefläche 98 m² in Kebliskiai, Litauen
Gewerbefläche 98 m²
Kebliskiai, Litauen
Fläche 98 m²
- Das Grundstück mit Gebäuden an der Nemunas Küste, Prienai, Panemunės str. 11A - Auf der Su…
$123,348
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Gewerbefläche 752 m² in Prenen, Litauen
Gewerbefläche 752 m²
Prenen, Litauen
Fläche 752 m²
Stockwerk 2
BEI DER ENTWICKLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN VORSCHRIFTEN IN DER ZENTREN. VERÄNDERUNG DER D…
$79,778
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Gewerbefläche 1 426 m² in Ingavangis, Litauen
Gewerbefläche 1 426 m²
Ingavangis, Litauen
Fläche 1 426 m²
ERGEBNISSE DER PRODUKTION ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSPLANZEN 2 Getreidelager und Waagen werden…
$70,947
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Gewerbefläche 2 973 m² in Asminta, Litauen
Gewerbefläche 2 973 m²
Asminta, Litauen
Fläche 2 973 m²
Stockwerk 1
Verkauf von INDUSTRIELLEm KROSS mit einem LOW in der BALTIC AREA - Adresse: Parko g. 46, Bal…
$408,515
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Gewerbefläche 931 m² in Ingavangis, Litauen
Gewerbefläche 931 m²
Ingavangis, Litauen
Fläche 931 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE DER PRODUKTION ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSPLANZEN Getreide- und Chemielager werden …
$159,557
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