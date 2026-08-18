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Wohnimmobilien in Priekules seniunija, Litauen

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12 immobilienobjekte total found
Haus in Schwenzeln, Litauen
Haus
Schwenzeln, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Außergewöhnliches Leben Auf der Insel Svenciles - wo die Natur den Luxus trifft! Das exklus…
$726,236
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Haus in Dittauen, Litauen
Haus
Dittauen, Litauen
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Das Haus wurde zum Verkauf verkauft! = INFORMATIONEN = - Versmės g. 29 und 31, Dtuvos km; - …
$112,452
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Haus in Darzeppeln, Litauen
Haus
Darzeppeln, Litauen
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
NEUES BAUGEWERBE SODO NAM IN GREECE ---------------- Das Gebäude wird in 2022, 92.14 qm Gart…
$111,873
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus in Schwenzeln, Litauen
Haus
Schwenzeln, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
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$663,067
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Haus in Schwenzeln, Litauen
Haus
Schwenzeln, Litauen
Fläche 166 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER ARM-SOURCE MIT DRITTLÄNDERN IN NATURALEN ANGLEICHEN MIT OWN ACCESS UND HARVESTIN…
$567,965
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Haus in Drawöhnen, Litauen
Haus
Drawöhnen, Litauen
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Überarbeitete REGULARITÄT, die von den Teilen der ORGANISATION mit 17.36 HAUSHALTSLOCATION D…
$241,644
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Haus in Darzeppeln, Litauen
Haus
Darzeppeln, Litauen
Fläche 106 m²
Etagenzahl 2
EXCLUSIVE CLASS "A + +" HAUSHALTSVERZEICHNIS MULTILATERAL LAKES, SECOND JAHR 42 FIRST IN DER…
$897,332
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Ferienhaus 3 zimmer in Schwenzeln, Litauen
Ferienhaus 3 zimmer
Schwenzeln, Litauen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, e…
$201,497
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Haus in Drawöhnen, Litauen
Haus
Drawöhnen, Litauen
Fläche 72 m²
Etagenzahl 2
"DREVERNOS PORT" HIGH QUALITÄT MODULA HAUSHALTE AUF DER MARITIME WELL THE SLAY UND DIE HAUSH…
$284,922
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Haus 3 zimmer in Schwenzeln, Litauen
Haus 3 zimmer
Schwenzeln, Litauen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, ec…
$244,142
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Haus in Drawöhnen, Litauen
Haus
Drawöhnen, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
GESCHÄFTIGTE REGULATORIE TEIL DES HAUSHALTS MIT LAND-DISEASEN DREVERNOS KAIME FLEXIBLE AREA.…
$139,496
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Ferienhaus 3 zimmer in Schwenzeln, Litauen
Ferienhaus 3 zimmer
Schwenzeln, Litauen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, ec…
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Immobilienangaben in Priekules seniunija, Litauen

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