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Gewerbeimmobilien in Panevezio miesto savivaldybe, Litauen

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Ponewiesch
4
4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 478 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 1 478 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 1 478 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 139 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 139 m²
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Gewerbefläche 39 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 39 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 182 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 182 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 182 m²
Stockwerk 1
In der gleichen RESIDENCE CIRCUMSTP CENTRE, SECOND G., COMPARABLE TRADE DESTINATION BUILDING…
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