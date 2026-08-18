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Häuser in Mazeikiu seniunija, Litauen

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Moscheiken
11
11 immobilienobjekte total found
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 17 m²
Etagenzahl 1
Verkauft In 5,96a. Gartengrundstück mit Haus und anderen abhängigen, ist das Grundstück orde…
$17,632
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 6 m²
Etagenzahl 1
SUPPLIED SOUSE mit einer INSTALLATION Lage: Troykyčių k., Versmės g. 36, Mažeikių r. sav. …
$99,348
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Ein Wohnhaus in der Altstadt von Mažeikiai. Ein wunderbarer Ort für ein komfortables, ruhige…
$63,762
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER LIVING HAUSHALTE IN ERWÄGUNG, HEADG Vollständig für das Leben vorbereitet, voll…
$255,047
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
SALE RESIDENCE. Solarbatterien 18,7KW. Der erzeugte Strom reicht aus, um alle Bedürfnisse de…
$229,086
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Ein Wohnhaus in Mažeikiai Stadt Altstadt. Es ist ein wunderbarer Ort für komfortablen, komfo…
$116,880
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
VERKAUFEN ZU DEN WETTBEWERBSHAUSHALTEN Das Haus ist voll möbliert und gepflegt in Vieksniai…
$232,329
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 246 m²
Etagenzahl 2
In der Altstadt von Mažeikiai wird 246 qm Wohnhaus für verschiedene Geschäftsentwicklung ver…
$364,701
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 62 m²
Etagenzahl 1
ENTWICKLUNG DER NEUE RESIDENCE STATUS LIVE HAZARD senden ALLGEMEINE Lage: Mažeikiai, Aušro…
$76,751
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 199 m²
Etagenzahl 1
SENT TO THE FAMILY HOUSEHOLD. NAMAS ONE AGE, MIT WERDEN UND MANDARDA Lage: Mažeikiai, Liber…
$135,623
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
PARKYDAM gemütliches, ausgestattetes Wohnhaus, im Haus ist alles ausgestattet, kann sofort k…
$281,843
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Immobilienangaben in Mazeikiu seniunija, Litauen

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