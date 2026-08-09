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Häuser in Mazeikiu rajono savivaldybe, Litauen

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Moscheiken
11
21 immobilienobjekt total found
Haus in Troskuciai, Litauen
Haus
Troskuciai, Litauen
Fläche 8 m²
Etagenzahl 1
Ein Gartenhaus zum Verkauf in der Nähe des Waldes! Suchen Sie einen Ort für Ihr Traumhaus i…
$147,080
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Haus in Voveriai, Litauen
Haus
Voveriai, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Ein großes Anwesen mit Gebäuden in der Nähe der Stadt wird im 21.92 Jahrhundert verkauft. Ma…
$56,103
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER LIVING HAUSHALTE IN ERWÄGUNG, HEADG Vollständig für das Leben vorbereitet, voll…
$255,047
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 17 m²
Etagenzahl 1
Verkauft In 5,96a. Gartengrundstück mit Haus und anderen abhängigen, ist das Grundstück orde…
$17,632
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 6 m²
Etagenzahl 1
SUPPLIED SOUSE mit einer INSTALLATION Lage: Troykyčių k., Versmės g. 36, Mažeikių r. sav. …
$99,348
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Ein Wohnhaus in Mažeikiai Stadt Altstadt. Es ist ein wunderbarer Ort für komfortablen, komfo…
$116,880
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Haus in Serksnenai, Litauen
Haus
Serksnenai, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
HAUSHALTSBESTIMMUNGEN Das dowry Dorf, in einer ruhigen und geordneten Umgebung, wird unter A…
$197,082
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Haus in Kurmaiciai, Litauen
Haus
Kurmaiciai, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
SALE SODIUM - RACK, NATUR UND NATUR DER NATUR! Auf der Suche nach einem Ort, wo Sie aus dem…
$139,116
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Haus in Wiekschnen, Litauen
Haus
Wiekschnen, Litauen
Fläche 62 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER ERGEBNISSE DER HAUSHALTE IN DER KÖRPERSTOFFE - VINKS G. 14 MIT BEIHILFE UND FÖLK…
$26,883
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
VERKAUFEN ZU DEN WETTBEWERBSHAUSHALTEN Das Haus ist voll möbliert und gepflegt in Vieksniai…
$232,329
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
SALE RESIDENCE. Solarbatterien 18,7KW. Der erzeugte Strom reicht aus, um alle Bedürfnisse de…
$229,086
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Haus in Voveriai, Litauen
Haus
Voveriai, Litauen
Fläche 52 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DES LIVING SODO NAM LANDES DER VENTO Auf der Suche nach einem gemütlichen Ort für d…
$76,079
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Ein Wohnhaus in der Altstadt von Mažeikiai. Ein wunderbarer Ort für ein komfortables, ruhige…
$63,762
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Haus in Tirxellen, Litauen
Haus
Tirxellen, Litauen
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF VON FÄHIGKEITEN MIT DEM HAUSHALTSPROJEKT, DER BAUBEHÖRDE UND DEN PAMATEN! Das Haus i…
$72,751
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Haus in Ziogaiciai, Litauen
Haus
Ziogaiciai, Litauen
Fläche 47 m²
Etagenzahl 2
TEIL DER RESIDENZ (1/2 HAUSHALT) ALLGEMEINE Standort: Mažeikiai, Viekšnių g. 11 • Landplot …
$47,867
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 199 m²
Etagenzahl 1
SENT TO THE FAMILY HOUSEHOLD. NAMAS ONE AGE, MIT WERDEN UND MANDARDA Lage: Mažeikiai, Liber…
$135,623
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Haus in Pievenai, Litauen
Haus
Pievenai, Litauen
Fläche 346 m²
Etagenzahl 2
Mažeikiai r. Pievėnai Farm wird verkauft. Haupttätigkeit des Betriebes: Milch- und Milchvieh…
$797,783
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
PARKYDAM gemütliches, ausgestattetes Wohnhaus, im Haus ist alles ausgestattet, kann sofort k…
$281,843
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Haus in Wiekschnen, Litauen
Haus
Wiekschnen, Litauen
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
TEIL der RESIDENCE (1 / 2 HAUSHALT) ENTWICKLUNG DER NEUE RESIDENCE STATUS ALLGEMEINE Stand…
$36,470
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Haus in Moscheiken, Litauen
Haus
Moscheiken, Litauen
Fläche 246 m²
Etagenzahl 2
In der Altstadt von Mažeikiai wird 246 qm Wohnhaus für verschiedene Geschäftsentwicklung ver…
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Moscheiken, Litauen
Fläche 62 m²
Etagenzahl 1
ENTWICKLUNG DER NEUE RESIDENCE STATUS LIVE HAZARD senden ALLGEMEINE Lage: Mažeikiai, Aušro…
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