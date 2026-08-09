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Gewerbeimmobilien in Mazeikiu rajono savivaldybe, Litauen

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Moscheiken
5
6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 62 m² in Moscheiken, Litauen
Gewerbefläche 62 m²
Moscheiken, Litauen
Fläche 62 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE DER STRUKTUR UND FUNKTIONEN (ODONOLOGIE) _ ______________________________________…
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Gewerbefläche 838 m² in Seda, Litauen
Gewerbefläche 838 m²
Seda, Litauen
Fläche 838 m²
Stockwerk 1
ZUSAMMENFASSUNG DER ZUSAMMENARBEIT (KVAD 669,22) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SHO…
$576,419
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Gewerbefläche 63 m² in Moscheiken, Litauen
Gewerbefläche 63 m²
Moscheiken, Litauen
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
IN DER ERWÄGUNG, COMMERCIAL PREMISE IN DER FIRST MAJOR-LÄNDERUNG DER WICHTIGSTEN MÄNDER zu e…
$75,355
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Gewerbefläche 64 m² in Moscheiken, Litauen
Gewerbefläche 64 m²
Moscheiken, Litauen
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE DES PATLOS in einem VISIBLE FIELD, MICRORAJON CENTRE MISCELLANEOUS ALLOCATIONS MA…
$102,572
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Gewerbefläche 68 m² in Moscheiken, Litauen
Gewerbefläche 68 m²
Moscheiken, Litauen
Fläche 68 m²
Stockwerk 1
RENTAL ODER VERKAUF DER COMMERCIAL PATLALPOS AN einem VISIBLE HEAD, MICRORAJON CENTRE. GRUND…
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Gewerbefläche 51 m² in Moscheiken, Litauen
Gewerbefläche 51 m²
Moscheiken, Litauen
Fläche 51 m²
Stockwerk 1
VERKAUF VON KIRPYLA - GREECE SALON Die Räumlichkeiten von 50 qm sind für kommerzielle Aktiv…
$77,499
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