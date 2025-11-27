Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Linksmakalnis
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Linksmakalnis, Litauen

1 immobilienobjekt total found
Haus in Linksmakalnis, Litauen
Haus
Linksmakalnis, Litauen
Fläche 1 250 m²
Etagenzahl 3
Verkauft Großes Objekt für Investitionen in der Nähe von Kaunas, Linksmakkalnis Halbinsel! 2…
$284,921
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen