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Gewerbeimmobilien in Kedainiu miesto seniunija, Litauen

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Kedahnen
7
7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 203 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 2 203 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 2 203 m²
Stockwerk 1
SALES, STORAGE BUILDINGS. BOTTE MIESE Ich lade Sie ein, sich mit dem Ort und Gebäude vertrau…
$206,440
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Gewerbefläche 169 991 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 169 991 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 169 991 m²
InDIVIDUAL OBJECT - 17 HA A SEAT AERODROME, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TACK, MANEVRATION TACK…
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Gewerbefläche 169 991 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 169 991 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 169 991 m²
InDIVIDUAL OBJECT - 17 HA A SEAT AERODROME, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TACK, MANEVRATION TACK…
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Gewerbefläche 1 200 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 1 200 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 1 200 m²
SALE / RENDERED PRAXIS, BOARD MIESTE, S. DARIAUS UND GUM G. Anschrift - S. Dariaus ir Girėn…
$341,907
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Gewerbefläche 102 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 102 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 102 m²
Stockwerk 1
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN IN DER SEAT DER BODYERS, MIT DEM VERTRAG STAATLICHEN LOSSES auf LAND A…
$101,432
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Gewerbefläche 1 490 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 1 490 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 1 490 m²
Stockwerk 1
VERKAUF DER ERZEUGNISSE DER INDUSTRIEKRÄGE Die Produktionsstätten werden verkauft - ein Lad…
$283,783
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TekceTekce
Gewerbefläche 160 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 160 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 160 m²
Stockwerk 1
VERKAUF DER ERSTÄNDLICHEN KAIME. ALLGEMEINE: • Kėdainiai raj. sav., Pašušvio Dorf, Dvaro g.…
$11,397
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