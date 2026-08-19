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Gewerbeimmobilien in Jonavos rajono savivaldybe, Litauen

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Janau
3
5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 850 m² in Janau, Litauen
Gewerbefläche 850 m²
Janau, Litauen
Fläche 850 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 492 m² in Kuigaliai, Litauen
Gewerbefläche 492 m²
Kuigaliai, Litauen
Fläche 492 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 53 m² in Cicinai, Litauen
Gewerbefläche 53 m²
Cicinai, Litauen
Fläche 53 m²
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Gewerbefläche 1 520 m² in Janau, Litauen
Gewerbefläche 1 520 m²
Janau, Litauen
Fläche 1 520 m²
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Gewerbefläche 520 m² in Janau, Litauen
Gewerbefläche 520 m²
Janau, Litauen
Fläche 520 m²
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