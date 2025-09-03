Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Gudellen
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Gudellen, Litauen

3 immobilienobjekte total found
Haus in Gudellen, Litauen
Haus
Gudellen, Litauen
Fläche 736 m²
Etagenzahl 2
Gudelius Manor Gebäude (Svirnas und zwei Fässer) werden verkauft. Gebäude brauchen Reparatur…
$58,184
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Gudellen, Litauen
Haus
Gudellen, Litauen
Fläche 151 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER SICHERUNG - EIN HAUSHALTEN IN DER BEZIEHUNG VON PASSENGEREN Anschrift: Oakuolų g…
$52,053
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Gudellen, Litauen
Haus
Gudellen, Litauen
Fläche 185 m²
Etagenzahl 1
Verkauft das Haus in der GUINEA, 15 MINUTES ROAD aus VILNIUS. Das Haus ist neu gebaut, komfo…
$488,927
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen