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Wohnimmobilien in Babtu seniunija, Litauen

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Haus in Naujasodziai, Litauen
Haus
Naujasodziai, Litauen
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
Also, wenn du in der Gegend bist! Suche nach Ruhe, Natur und bequemer Kommunikation - eine …
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Haus in Zacisius, Litauen
Haus
Zacisius, Litauen
Fläche 28 m²
Etagenzahl 1
Der Garten wird im Dorf Zacucius verkauft. Ich bitte dich, es zu sehen! Vorteile: • Ruhig, …
$55,987
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Haus in Naujatriobiai, Litauen
Haus
Naujatriobiai, Litauen
Fläche 37 m²
Etagenzahl 1
SALE SODO SLAUGHTER MIT HOUSEHOLD NEW PRACE, MILK AREA Auf der Suche nach einem ruhigen Ort…
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Immobilienangaben in Babtu seniunija, Litauen

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