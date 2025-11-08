  1. Realting.com
Neubauten zum Verkauf in Avizieniu seniunija

Wohnviertel Zemuogiu namai
Wohnviertel Zemuogiu namai
Bajorai, Litauen
von
$488,795
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 172 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilienagentur
Relist
Wohnviertel Liepu aleja
Wohnviertel Liepu aleja
Lindiniskes, Litauen
von
$434,740
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 159 m²
4 Immobilienobjekte 4
Immobilienagentur
Relist
