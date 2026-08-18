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Wohnimmobilien in Bezirk Alytus, Litauen

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11 immobilienobjekte total found
Haus in Gecialaukis, Litauen
Haus
Gecialaukis, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Ein Gefühl der Privatsphäre, zauberhafter Frieden, Harmonie mit extrem schöner Natur, Panora…
$64,921
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Haus in Miklusenai, Litauen
Haus
Miklusenai, Litauen
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches und funktionelles Haus zum Verkauf in Miklusėnai, Alytaus r., Jurginų g. Auf de…
$201,134
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Haus in Kancenai, Litauen
Haus
Kancenai, Litauen
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf in Kančėnai, Alytaus r. - eine Kombination aus Frieden und Komfort Ein gerä…
$129,258
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus in Ulyskai, Litauen
Haus
Ulyskai, Litauen
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen wird in Ulykiai km verkauft. In Alytus ray. - Grundstück umgeben von Natur mit e…
$69,833
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Haus in Azuoliniai, Litauen
Haus
Azuoliniai, Litauen
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
Überall, wenn man die Karikatur, OIL-PREIS, ALYTE AREA --- AUS OIL Eichen - Dorf in Alytus…
$30,358
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Haus in Radziunai, Litauen
Haus
Radziunai, Litauen
Fläche 79 m²
Etagenzahl 1
25 Grundstück zum Verkauf in einem strategisch bequemen Ort - Žausnieiskes Dorf, nur wenige …
$33,620
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Haus in Gecialaukis, Litauen
Haus
Gecialaukis, Litauen
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Ein Anwesen mit außergewöhnlichem Potenzial und herrlicher Umgebung wird im Schutz der gemüt…
$49,543
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Haus in Papeciai, Litauen
Haus
Papeciai, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
INVESTITIONSPROJEKT MIT DEN ZWEITERZWEISE 47 Paket-124Projekt-124; Elektra-124; Großes tour…
$44,054
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Haus in Duselninkai, Litauen
Haus
Duselninkai, Litauen
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Außergewöhnliches Wohnhaus am Obelijasee zum Verkauf - Ihre wohltuende Oase rund um die Natu…
$341,994
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Haus in Buttkuhnen, Litauen
Haus
Buttkuhnen, Litauen
Fläche 296 m²
Etagenzahl 1
Es war ein einziger Mann, der mit der ganzen Welt zusammenkam. Dies ist ein spezielles Proj…
$227,710
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Haus in Daugen, Litauen
Haus
Daugen, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
UNIQUE OPPORTUNITIES - ALYTAUS R. SAV., SAVS MIESELE, SENT AUTATIC MEDICAL HAUSHOLD MIT LIQU…
$87,393
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Immobilienangaben in Bezirk Alytus, Litauen

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