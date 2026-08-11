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Gewerbeimmobilien in Alytaus miesto savivaldybe, Litauen

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Alitten
5
5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 269 m² in Alitten, Litauen
Gewerbefläche 269 m²
Alitten, Litauen
Fläche 269 m²
Stockwerk 1
VERKAUF 269 KFT. Für Service- oder Verwaltungstätigkeiten SANTATIKA G. 26M, ALYTUE! ________…
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Gewerbefläche 897 m² in Alitten, Litauen
Gewerbefläche 897 m²
Alitten, Litauen
Fläche 897 m²
Stockwerk 3
DESIGNATION KV 897 M BIURO / STORAGE / PRODUKTIONSINDUSTRIE G., PUTINS, ALYTUE. --- VORSCHRI…
$87,165
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Gewerbefläche 356 m² in Alitten, Litauen
Gewerbefläche 356 m²
Alitten, Litauen
Fläche 356 m²
BEWERTUNG DER AKTIVITÄTEN (LIVESTOCK MAY BE LIVESTOCK) Ort: Kalniškės g., Alytus. - Gesamtfl…
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Gewerbefläche 167 m² in Alitten, Litauen
Gewerbefläche 167 m²
Alitten, Litauen
Fläche 167 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG DER ZUSAMMENARBEIT IN BUTRIMONE, ALYTAUS AREA, FUTURE G. 4 Wir bieten Ihnen gerä…
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Gewerbefläche 76 m² in Alitten, Litauen
Gewerbefläche 76 m²
Alitten, Litauen
Fläche 76 m²
Stockwerk 1
Nichtansässige Grundstücke zum Verkauf sind perfekt für den Betrieb eines Autoservice geeign…
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