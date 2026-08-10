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Villen in Viterbo, Italien

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Villa 4 zimmer in Bomarzo, Italien
Villa 4 zimmer
Bomarzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 470 m²
IT- Villa in der Nähe von RomIn der Stadt Attilliano, Zugehörigkeit zur etruskischen Periode…
$463,019
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Immobilienangaben in Viterbo, Italien

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