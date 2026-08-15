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Villen in Pesaro und Urbino, Italien

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Villa 2 zimmer in Tavullia, Italien
Villa 2 zimmer
Tavullia, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноЦена с…
$104,326
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Villa 6 zimmer in Pesaro, Italien
Villa 6 zimmer
Pesaro, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13M
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Villa in Marotta, Italien
Villa
Marotta, Italien
Fläche 1 800 m²
BG-CC1100. Schöne Villa nicht weit von der Adriaküste und der Stadt MarottaItalien, Marche r…
$4,39M
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Villa 6 zimmer in Fano, Italien
Villa 6 zimmer
Fano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 770 m²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано ( Марке ), …
$4,39M
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Immobilienangaben in Pesaro und Urbino, Italien

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