Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Südbezirk
  4. Langfristige Vermietung
  5. Penthouse

Langfristige Miete von Penthouses in Südbezirk, Israel

;
Penthouse Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Eilat, Israel
Penthouse 3 zimmer
Eilat, Israel
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Hervorragende 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Pool und Terrasse, im Aquarell Ga…
$2,296
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Aschdod, Israel
Penthouse 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 145 m²
Youd Zain Nachbarschaft in der Nähe des Meeres, Schönes Penthouse mit Terrasse Meerblick,
$3,280
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Eilat, Israel
Penthouse 5 zimmer
Eilat, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Erhabenes 5-Zimmer-Penthouse zu vermieten in Eilat mit Terrasse und teilweisem Meerblick, al…
$2,788
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Mazur EstateMazur Estate
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen