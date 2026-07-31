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Duplexes in Rischon LeZion, Israel

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Doppelhaus 7 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Doppelhaus 7 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 7
? Im Herzen des beliebten Viertels Kiryat Ganim Einzigartiges Duplex? ? Eine seltene Gelegen…
$1,37M
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Doppelhaus 5 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Sehr selten auf dem Markt... Zum Verkauf – Luxus-Duplex im Stadtteil Rambam, Rishon LeZion R…
$1,04M
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