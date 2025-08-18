Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Ramat Gan, Israel

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Ramat Gan, Israel
Wohnung 4 zimmer
Ramat Gan, Israel
Zimmer 4
Fläche 108 m²
Sehr schöne neue Wohnung
$1,770
pro Monat
