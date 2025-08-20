Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Ra’anana, Israel

1 immobilienobjekt total found
4-Zimmer-Villa in Ra’anana, Israel
4-Zimmer-Villa
Ra’anana, Israel
Zimmer 4
Fläche 115 m²
Wohnung von 4 Zimmern komplett möbliert. Langzeitmiete. 5 Gehminuten von Arouza entfernt. Vi…
$2,725
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen