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Wohnquartier Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique immeuble neuf

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38249
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 25

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Wohnung befindet sich 6 Minuten vom Meeresgebiet Bougarashov in kleinen Wohnstraße Neubau Parkplatz Aufzug Terrasse 2 Bäder hell ruhig geräumig nicht zu verpassen !!!!!!!

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Tel-Aviv, Israel
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