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Wohnquartier Immeuble neuf proche mer bograshov

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38315
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Kokhba, 17

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in der Nähe von Bograshov und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Neubau. Zweiter Stock mit Aufzug. Vier Zimmer. 2 Badezimmer. 84m2 + 10m2 vordere Terrasse. 3 Ausstellungen: Nord, Süd, West. 1 Parkplatz.

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Tel-Aviv, Israel
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