  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Rue calme proche mer frishman

Wohnquartier Rue calme proche mer frishman

Tel-Aviv, Israel
von
$1,62M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38336
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mapu, 1

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Frishman und dem Meer! Renoviertes Gebäude. 2. Stock mit Aufzug im halben Stock. 3 geräumige Zimmer. 90m2 vorne. Hohe Decken. 3 Ausstellungen: Süd, Ost, West. Preis: 4.950.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$4,592
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Special investisseurs
Aschkelon, Israel
von
$390,320
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rue calme proche mer frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$1,62M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$5,74M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Ra’anana, Israel
von
$1,19M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Aschkelon, Israel
von
$1,71M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen