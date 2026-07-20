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Wohnquartier Rue calme bograshov

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38356
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Bograshov und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 2.5. Stock mit Aufzug zum Halbpanel. 3 Zimmer, 74 m2. Vor sechs Jahren renoviert. Miklat im Gebäude. Offene Ansicht. Shared Parking. 3 Ausstellungen. Preis: 3.890.000

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Tel-Aviv, Israel
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