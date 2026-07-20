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Wohnquartier Proche mer bograshov mamad

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38365
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 7

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in der Nähe von Bograshov und dem Meer! Neueste Gebäude 3. Stock mit Aufzug 2 Stück Mamad 38m2 + 6m2 Balkon Ruhig und hell 2 Ausstellungen : Süd, West Perfekt für eine Investition sowie das Leben dort Preis: 2 650 000

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Tel-Aviv, Israel
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