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Wohnquartier Duplex situe quartier bougrashov a 15 min de la mer parking ascenseur terrasse 45 m

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38636
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 79

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Tel-Aviv, Israel
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